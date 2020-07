Il Vaticano ha pubblicato un Vademecum sulle procedure che diocesi e istituti devono seguire nei casi di pedofilia commessi da religiosi.

La Congregazione per la Dottrina della Fede del Vaticano ha comunicato tramite una nota informativa di aver pubblicato un Vademecum che riguarda le procedure da seguire quando si verificano casi di pedofilia commessi da figure ecclesiastiche.

Nella nota viene spiegato che il manuale ha lo scopo di offrire sostegno a tutti gli enti vaticani per “comprendere e attuare le esigenze della giustizia su un delictum gravius che costituisce, per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita”. Nel documento viene tuttavia ribadito che il rispetto dell’autorità vaticana ha comunque una sua priorità quando si tratta di denunciare questo crimine alle autorità statali. Anche se comunque, viene specificato che che laddove esista un rischio di reiterazione del crimine, il vescovo a quel punto è autorizzato a denunciare.

Nel Vademecum viene inoltre ribadito il fatto che non è possibile violare il segreto confessionale.

Vaticano e pedofilia, due fratelli vittime di abusi hanno realizzato dei documentari sul tema

Negli ultimi anni, a riportare l’attenzione mediatica su questa enorme piaga che affligge il Vaticano ormai da decenni, sono state proprio due vittime di questi abusi.

Si tratta di due fratelli di nome Marek e Thomasz Sekielsky, violentati da piccoli da un sacerdote. I due, hanno realizzato due documentari sul tema che hanno avuto un enorme successo. Il primo si intitola Tell No One ed è riuscito a superare i ventitré milioni di visualizzazioni su Youtube. Il secondo, Hide And Seek, seppur ha raggiunto due milioni di visualizzazioni, e dunque un risultato inferiore al precedente, è riuscito ad attirare l’attenzione di molti sacerdoti all’interno della Santa Sede.

In entrambi i documentari, i due fratelli hanno deciso, armati di telecamera, di andare a intervistare i sacerdoti dai quali hanno subito abusi.

