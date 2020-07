Con una serie di scatti postati nelle proprie storie Instagram, Sabrina Salerno manda in visibilio i suoi fan: le curve pazzesche sono in piena mostra

Sabrina Salerno ha da qualche mese compiuto la bellezza di 52 anni, ma le foto ed i video che posta sui propri social la mostrano come una bellezza ancor più esplosiva di quando ne aveva poco più di 20 e si esibiva in costume sulle note di ‘Boys’ insieme a Jo Squillo.

L’ultima serie di foto, inserita nelle proprie storie Instagram, sono di una sensualità enorme. Delle foto letteralmente incandescenti, che rendono ancor più calde le temperature estive.

Sabrina Salerno da urlo: tutte le foto

La cantante ed attrice, in un momento di relax, si mostra in bikini rigorosamente bianco che fa contrasto con la sua pelle dorata d’abbronzatura.

Gli scatti, però, risaltano anche le curve del lato B, e non solo, davvero pazzesche. Una donna davvero atomica, fuori da ogni canone, il cui costume fatica a contenere le sue grazie. Purtroppo non ci è dato sapere quanti commenti in privato stia ricevendo, ma sicuramente saranno tantissimi.

I suoi follower attualmente superano il mezzo milione, ma sono destinati a crescere vorticosamente. Tutti la amano: la vecchia generazione che rimaneva incantato a guardarla nei film al fianco di Gerry Calà ed anche la nuova generazione che ne ammira una bellezza intramontabile.

