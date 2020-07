Il portale per le iscrizioni ai concorsi per la Pubblica Amministrazione va in tilt: per questo motivo scatta la proroga del termine ultimo per inviare le domande

Nell’ultimo giorno utile per presentare la domanda per i concorsi, il sito della Pubblica Amministrazione si blocca. Il portale StepOne è andato in tilt a causa dei troppi accessi per il mega concorso unico per funzionari con oltre 2 posti disponibili.

Il Formez spiega che ci sono stati problemi tecnici e, nonostante si sia risolto il tutto in tempo per l’invio delle domande, si è deciso di ascoltare i reclami arrivati online da migliaia di persone. Per questo motivo è scattata la proroga di ulteriori 10 giorni per l’iscrizione. C’è dunque tempo fino al 25 luglio.

Sito StepOne: “Abbiamo riscontrato problemi tecnici che sono in corso di risoluzione. Vi aggiorneremo al più presto quando tali problematiche saranno risolte. Ci scusiamo per il disagio”.

Le funzionalità dovrebbero migliorare progressivamente. A breve ulteriori informazioni — Formez (@FormezPA) July 15, 2020

LEGGI ANCHE—> Reddito di Cittadinanza, chi potrà fare richiesta nel 2021: i dettagli

Pubblica Amministrazioni, i settori interessati

Il concorso è destinato a coloro che vogliono lavorare nell’Area funzionale III – F1 con il profilo di funzionario amministrativo.

Saranno interessate le seguenti amministrazioni: l’Avvocatura generale dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Protezione Civile, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni Culturali, il Ministero della Salute, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l’Agenzia per l’Italia Digitale.

🔴Concorso 2.133 funzionari amministrativi: prorogati fino al 25 luglio i termini per la presentazione delle domande. @FormezPA https://t.co/JEuzBxMP3o — Dipartimento della funzione pubblica (@FunzPub) July 15, 2020

LEGGI ANCHE—> Apple, il Tribunale annulla la multa da 13 miliardi dell’Antitrust