Stasera chiuderà il mercoledì di Serie A il match, valido per la 33esima giornata, tra Sassuolo e Juventus: scopriamo dove sarà possibile vedere la partita

A chiudere il mercoledì di Serie A saranno Sassuolo e Juventus che giocheranno in un Mapei Stadium rigorosamente vuoto. Entrambe le squadre si giocano tre punti molto importanti per i propri obiettivi.

I bianconeri con una vittoria metterebbero un altro importante tassello in vista della vittoria del nono scudetto consecutivo, il primo sotto la guida Sarri.

I neroverdi, invece, sono ottavi con 46 punti e distano 4 lunghezze dal Milan settimo che occupa l’ultima posizione utile per la qualificazione in Europa League. Tra meno di una settimana, inoltre, rossoneri e neroverdi si ritroveranno di fronte in quello che ora sembrerebbe essere uno scontro diretto.

La gara, che si preannuncia quindi molto combattuta, è in programma alle ore 21:45. Contemporaneamente, sugli altri campi, si giocheranno Lecce-Fiorentina, Roma-Verona ed Udinese-Lazio. Proprio il risultato di quest’ultimo match parlerà molto in chiave scudetto.

Sassuolo-Juventus, dove vedere il match

La gara tra Sassuolo e Juventus sarà trasmessa da Sky, per vederla bisognerà collegarsi ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su tablet, pc o smartphone grazie all’app Sky Go.

Ma non solo, infatti il match di stasera sarà disponibile anche su NowTv, piattaforma streaming affiliata a Sky. Come sempre NowTv è disponibile su tutti i device, anche su Console, e basterà solamente registrarsi con i propri dati ed accedere alla piattaforma. Per tutti i nuovi utenti sarà disponibile anche un mese di prova gratuito in cui saranno offerte anche le partite della Serie A. Al termine del mese sarà l’utente a decidere se attivare o meno l’offerta da 9,99€ al mese.

