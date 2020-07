Secondo la procura, 23 persone avrebbe istigato all’odio e a commettere reati su internet, contro le tre maestre accusate di maltrattamenti in asilo.

La Procura di Grosseto sta indagando su 23 persone residenti tra Grosseto e provincia. L’accusa è quella di aver incitato all’odio su Facebook contro le maestre finite al centro dello scandalo dei maltrattamenti in asilo. I messaggi che sono stati presi in esame dalla procura, contengono frasi molto forti, che vanno oltre il semplice odio.

Secondo il sostituto procuratore Salvatore Ferraro, queste rappresentano una vera e propria istigazione a commettere dei crimini. D’altronde, alcune di queste frasi sono subito finite sui giornali, e si sono rivelate estremamente cruente. “Dovete uccidere quelle maestre”, “Vanno linciate”, “la prigione non basta per quelle…”. Queste sono solo alcune delle frasi che hanno spinto la Procura di Grosseto ad avviare un’indagine nei confronti di queste persone.

Leggi anche: Roma, attimi di panico sulla Metro B: cosa è successo

Maltrattamenti in asilo, com’è nata l’inchiesta

I fatti per cui queste maestre sono stati prese di mira, riguarda dei presunti maltrattamenti avvenuti in un asilo nido di Grosseto. L’inchiesta è iniziata circa un anno fa, e nei giorni scorsi ha prodotto come risultato la misura di custodia cautelare nei confronti di tre maestre che lavoravano lì. Sembra inoltre che gli inquirenti siano riuscite a venire in possesso di alcuni filmati dentro l’asilo, che si sono rivelati decisivo per convincere il Gip ad emettere queste misure. Le indagine sono state portate avanti dalla procura della Repubblica di Grosseto con la collaborazione della polizia del luogo.

Leggi anche: Puglia, incidente tra un furgone e una bici elettrica: 3 giovani morti