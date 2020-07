Coronavirus, Walter Ricciardi fa il punto della situazione in Italia. Il docente universitario, consigliere del ministro della Salute, lancia l’allarme sulla minaccia estera e dà aggiornamenti sui vaccini in produzione.

Coronavirus, la minaccia per l’Italia ora giunge dall’estero e vanno chiuse ulteriormente le frontiere. A riferirlo è direttamente Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute, intervenuto ai microfoni de La Repubblica.

“A febbraio avevamo chiuso solo i voli diretti. Oggi blocchiamo anche chi viene da un paese a rischio con un volo indiretto. Abbiamo poi l’obbligo di quarantena per gli arrivi da fuori Schengen”, spiega l’esperto. Ma sembrerebbe non bastare.

Coronavirus, Ricciardi tra voli esteri e vaccino

A suo avviso, ci sarebbe soprattutto una nazione da tenere al momento lontana: gli USA. “Dovremmo chiudere i voli con alcuni Stati degli Usa. Quel che avviene lì è sconcertante. Il paese a cui tutti guardiamo per gli studi scientifici sul Covid è fuori controllo”, aggiunge il professore.

In effetti la situazione epidemiologica negli Stati Uniti è totalmente in tilt: siamo quasi sui 3.5 milioni di contagiati totali, quasi 140 mila deceduti. Servirà la massima attenzione, anche perché il vaccino, nonostante le ottime notizie che giungono, probabilmente non sarà prontissimo a strettissimo giro.

Potrebbe interessarti anche —-> Conte: “In Ue oggi vinciamo o perdiamo tutti, Recovery Fund entro luglio”

“Sono allo studio gli anticorpi monoclonali. Ma non credo che in autunno saranno pronti. Restano parzialmente efficaci il remdesivir e il desametasone”, spiega Ricciardi. Nel frattempo via alle negoziazioni per l’acquisizione anche di altre varianti: “Dopo l’accordo con AstraZeneca, insieme ai paesi partner europei, siamo in fase di trattativa avanzata con la Johnson&Johnson. Negoziamo anche, sia pur in fase iniziale, con Pfizer e Sanofi”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24