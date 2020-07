Il premier 61enne Amadou Gon Coulibaly, candidato alla presidenza dello stato africano, è morto a seguito di complicanze cardiache

Dopo diversi mesi di cure il premier della Costa d’Avorio Amadou Gon Coulibaly è morto a 61 anni. Il politico ivoriano era tra i candidati alle prossime elezioni per la presidenza del paese. A quanto pare la morte sarebbe arrivata a seguito di complicanze cardiache. Il premier aveva trascorso due mesi in Francia per curarsi ma le sue condizioni, una volta tornato in Costa d’Avorio, sarebbero peggiorate. Già nel 2012 Amadou Gon Coulibaly si era sottoposto ad un trapianto di cuore. In realtà, riguardo le cause che hanno portato alla morte il premier ivoriano, non si hanno notizie certe. Anche il lungo periodo trascorso in Francia non è mai stato ufficialmente motivato da i suoi ben noti in realtà problemi di salute.

La Costa d’Avorio dopo la morte di Amadou Gon Coulibaly

La morte del premier Amadou Gon Coulibaly ha inevitabilmente creato un caos nella formazione del governo della Costa d’Avorio. Il premier ivoriano era infatti tra i candidati alle prossime elezioni presidenziali, bisognerà capire in sostanza chi prenderà il suo posto dato che l’attuale presidente Alassane Ouattara, ormai alla fine del secondo mandato, non potrà ricandidarsi. Il partito del presidente Alassane Ouattara guida la Costa d’Avorio dopo le insurrezioni nate nel 2010. In quel caso le violenze nacquero dopo che l’allora presidente ivoriano Laurent Gbagbo si rifiutò di accettare la sua sconfitta in un ballottaggio elettorale innescando così una serie di violenze nel paese.

