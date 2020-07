Ci sono prove che il Coronavirus si trasmetta anche per via aerea. A confermarlo, dopo la lettera firmata da oltre 200 scienziati di qualche giorno fa, è l’Oms

Qualche giorno fa, una lettera firmata da ben 239 scienziati affermava come il Coronavirus si trasmettesse anche per via aerea, e invitava l’Oms a dare più peso a questa possibilità. Poco fa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l’esistenza di alcune prove che certificano quanto contenuto nella lettera.

Il responsabile tecnico dell’Oms per la prevenzione e il controllo delle infezioni Benedetta Alleganzi ne ha parlato durante una riunione con altri membri dell’agenzia. Secondo quanto riportato da Cnn, la dottoressa avrebbe parlato con alcuni degli scienziati firmatari della lettera, in modo da comprendere meglio le ragioni alla base della loro teoria. “Esistono alcune prove emergenti a riguardo, bisogna fare ricerche più specifiche” dichiara la dottoressa Alleganzi: “È anche necessario capire quali precauzioni vadano prese”.

Coronavirus, l’Oms afferma: “Sono necessarie ulteriori ricerche”

La trasmissione del Coronavirus avviene anche via aria. La tesi, con alcune prove tangibili confermate dall’Oms, verrà approfondita nei prossimi mesi. Maria Van Kerkove, epidemiologa delle malattie infettive, ha sottolineato come molti di coloro che hanno firmato la lettera sono ingegneri. Questo avvalora l’importanza della ventilazione, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità sta studiando da tempo.

“Abbiamo fatto tantissime ricerche a riguardo, sia per via aerea che di gocciolina” afferma la dottoressa Van Kerkove: “Nelle prossime settimane, riassumeremo tutto con un brief scientifico“. Sebbene stiano emergendo molte prove sulla trasmissione del Coronavirus, l’Oms vuole prendersi del tempo per ricerche maggiormente approfondite. “La trasmissione per via aerea, comunque, avverrebbe principalmente nei luoghi chiusi e poco ventilati” dichiara l’epidemiologa Van Kerkove.

