Nella gola di Barenschutzklamm, in Austria, una caduta di sassi ha visto morire due escursionisti ed altri sette ferirsi

Secondo quanto riferito dall’ANSA, stamane si è verificata una caduta di sassi nella gola Barenschutzklamm in Stiria, a nord di Graz, che ha portato con sé un tragico bilancio. Sono infatti morti due escursionisti, mentre altri sette sono rimasti feriti. L’incidente pare sia avvenuto in una zona, attraversata da un torrente, che per raggiungerla è servita oltre un’ora di percorso. Sul posto sono arrivati quattro elicotteri di soccorso. Non è ancora noto se le vittime stessero nello stesso gruppo.

Gli incidenti per le escursioni in luoghi montuosi o, comunque, rocciosi non sono una novità. Spesso si sentono notizie, anche con risvolti tragici, in tal senso. Solamente pochi giorni fa ad aver la peggio è stata una donna di 40 anni che, durante una scalata nella Valle Aurina nel Trentino, è precipitata per diversi metri morendo sul colpo.

Austria, cos’è il Barenschutzklamm

Il Bärenschützklamm è una gola rocciosa, tagliata da una cascata, situata a nord della Stiria. Nel 1978 la zona è stata dichiarata ‘monumento naturale’. I primi percorsi turistici furono sviluppati nel 1901 con la costruzione di ponti e scale in legno. Nel 1997 delle forti tempeste distrussero tutto, ma dopo poco tempo vi fu un restauro dei danni. Le scale di legno che attraversano il Bärenschützklamm sono 164. Per visitarla bisogna acquistare il biglietto che costa 5,00 euro per gli adulti o 3,50 euro per i giovani fino ai 16 anni.

