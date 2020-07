Morricone, arriva uno splendido tributo dalla sua Roma dopo la dipartita. L’iniziativa è lanciata dalla sindaca Virginia Raggi ed è abbracciata con entusiasmo dall’intera città capitolina.

La Città Eterna omaggia Ennio Morricone, indimenticabile artista scomparso ieri all’età di 92 anni dopo una caduta. Come infatti riporta l’ANSA, per un giorno le note dell’artista risuoneranno nella metropolitana di Roma.

Morricone, splendido omaggio nella Capitale

La decisione, accolta con grande emozione ed entusiasmo dall’intera città, arriva in particolare dalla sindaca Virginia Raggi. Non è stato ancora fissato il giorno in cui scatterà il tributo, ma questo dovrebbe avvenire chiaramente a stretto giro e durerà 24 ore.

Le sue melodie risuoneranno dunque tra banchine, corridoi, fermate e convogli di ogni singola stazione. E non finisce qui. “Sostengo la mozione del Movimento 5 Stelle di Roma per intitolare l’intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Vogliamo ricordare un genio che ha dato tanto a Roma e all’Italia, legando il suo nome a un luogo simbolo internazionale della cultura e dell’arte”, ha twittato ieri la sindaca.

Poco prima il primo cittadino aveva ricordato così il compositore nato e morto nella città capitolina: “Dolore per la morte di Ennio Morricone, grande musicista e compositore del nostro tempo. Le sue colonne sonore hanno segnato la storia del cinema, in Italia e nel mondo, e continueranno a emozionarci”.