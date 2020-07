A Fiumicino un ragazzo di 27 anni è stato trovato ormai morto in strada dopo essere caduto dal terrazzo del condominio in cui abitava

Il corpo ormai senza vita di un ragazzo di appena 27 anni, morto dopo un volo dal terrazzo condominiale, è stato rinvenuto in strada a Fiumicino da alcuni passanti accorsi sul posto. Il dramma è avvenuto lunedì pomeriggio, poco dopo le 18. I soccorsi, immediatamente allertati dalle persone che si trovavano sul posto, una volta arrivati hanno trovato il ragazzo riverso per strada con ferite compatibili con una caduta. Purtroppo per il 27enne non c’è stato nulla da fare e al personale dell’ambulanza hanno potuto solo constatare il decesso. Le indagini sono state affidate agli agenti del Commissariato di Polizia di Fiumicino.

LEGGI ANCHE -> Egitto, Haader al-Hay arrestata per i suoi video su Tik Tok

Le indagini sulla morte del 27enne a Fiumicino

Il corpo del ragazzo è stato ritrovato in strada da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato non solo l’ambulanza del 118 ma anche gli agenti del Commissariato di Polizia. Dai primi riscontri sembrerebbe che il giovane sarebbe morto a seguito della caduta dal terrazzo condominiale. Il 27enne risiedeva nello stabile di Fiumicino insieme ai genitori. Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, gli unici traumi riportati sono quelli legati alla caduta. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Fiumicino sta eseguendo tutti gli accertamenti del caso per conoscere la dinamica esatta della morte del ragazzo. I genitori, ascoltati dagli agenti avrebbero riferito che poco prima della tragedia c’era stata una discussione con il giovane. Subito dopo il 27enne sarebbe uscito. Al momento nessuna ipotesi è da escludere, tra quelle al vaglio degli inquirenti anche la tesi del gesto volontario.

LEGGI ANCHE -> Whirlpool, operaio per protesta mette in vendita su Ebay l’azienda