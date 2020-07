Taylor Mega si sfila il vestitino: fan letteralmente in delirio come si vede nel Video appena pubblicato dalla bellissima infleuncer.

E’, senza ombra di dubbio, una delle donne più apprezzate e corteggiate del panorama televisivo italiano e anche su Instagram vanta tantissimi estimatori. Parliamo di Taylor Mega che, grazie ad un sorriso contagioso e ad un corpo mozzafiato, continua a deliziare tutti i suoi fan sui principali social network.

La 26enne originaria di Udine, ora, ha pubblicato un Video che in pochissimi minuti ha letteralmente mandato il web in tilt e riscosso il solito immenso successo. Un filmato, in cui la bellissima Taylor è la protagonista di quello che sembrerebbe essere uno spot pubblicitario. “Voglio portarvi con me nel dietro le quinte di uno shooting molto importante! 😍😍 Presto scoprirete di più 🤫🤫🤫“, la didascalia al Video.

Taylor Mega si sfila il vestitino: ecco il Video

Nel Video in questione, Taylor Mega sembra addirittura voler sfilarsi il mini abito che indossa: le sue curve non passano inosservate e il pubblico maschile apprezza subito. La pagina della friulana viene immediatamente presa d’assalto dai suoi follower, che le riservano like o complimenti di ogni genere. Ecco il VIDEO appena pubblicato da Taylor Mega sulla propria pagina Instagram:

