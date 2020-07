Aumentano i casi da Coronavirus nella zona d’Irpinia. Sono nove quelli registrati nelle ultime 48 ore, si temono nuovi focolai

Nella zona d’Irpinia, sono stati registrati alcuni nuovi casi da Coronavirus nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’Ansa, si tratterebbe principalmente di persone rientrate da paesi esteri. Solo nelle ultime 48 ore, sono 9 i nuovi positivi. Si temono nuovi focolai nell’area campana, con i prossimi giorni saranno decisivi per capire la gravità della situazione.

A San Lucia di Serino sono 6 i residenti positivi, tra cui un 69enne venezuelano che vive in Irpinia da ormai dieci anni. L’uomo è stato ricoverato sabato scorso in condizioni critiche e, a seguito del tampone a cui è stato sottoposto presso l’ospedale di Avellino, è risultato positivo al Covid-19. C’è poi un positivo a San Michele di Serino, due a Rotondi e si attente l’esito del tampone di altri due residenti del paesino.

Coronavirus, Irpinia registra aumento casi: continuano i controlli

I numeri di positivi da Coronavirus registrati in Irpinia continuano a preoccupare. Nelle ultime 48 ore, sono 9 le persone risultate positive al test del tampone. Oltre alle persone già sopracitate, anche una donna rumena di Moschiano è risultata affetta dal virus. La 32enne si è recata venerdì scorso in ospedale per partorire, quando i medici le hanno diagnosticato la malattia. Tutti i residenti della sua palazzina, dopo la scoperta, sono in autoisolamento.

Al momento, le condizioni della donna e del neonato sarebbero buone e stabili. I medici dell’ospedale Federico II di Napoli si sono detti ottimisti, e la 32enne potrebbe presto essere dimessa dalla struttura. Poche settimane fa, era tornata dalla Romania in pullman insieme ad alcuni suoi connazionali. Anche per quanto riguarda il possibile focolaio a San Michele di Serino, le persone positive sono tornate recentemente dall’estero.

