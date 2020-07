La Sony, per il marchio PlayStation, ha deciso di eliminare tutte le pubblicità su Facebook ed Instagram: ecco qual è il motivo alla base di tutto

La Sony si accoda a Microsoft, Starbuck, Ford e Coca-Cola e decide di eliminare tutte le pubblicità da Facebook ed Instagram. Il motivo alla base della decisione presa è quello di protestare contro le scelte della società di Zuckerberg che non vuole prendere posizione contro l’odio e le fake news che dilagano sulle pagine social. Cosa che invece stanno facendo Twitter, Reddit e Twitch che hanno addirittura bannato il presidente Donald Trump.

PlayStation prende parte all’iniziativa #StopHateForProfit

Molte società quindi, come già accennato, hanno deciso di dare un forte segnale non comprando spazi pubblicitari per un mese su Fb ed IG. La speranza è quella di colpire economicamente la Facebook Inc. a prendere una posizione decisa.

Nonostante l’accordo per Mixer, la Microsoft ha già comunque deciso di essere parte del boicottaggio di Fb per almeno 30 giorni. Così anche Sony con PlayStation aderiranno alla protesta #StopHateForProfit.

La morte di George Floyd sta portando con sé molte conseguenze tra cui questa, ma fondamentalmente si tratta di essere solamente dalla parte “giusta”.

