A Londra arriva lo stop alla quarantena per tutti gli italiani e britannici che tornano dall’Italia. Il tutto dal 10 luglio, ma solo in Inghilterra.

Arriva da Londra la decisione tanto attesa, ossia la sospensione della quarantena per italiani e britannici in ritorno dall’Italia. L’interruzione della quarantena sarà applicata a partire da venerdì 10 luglio, tagliando così le rigidissime misure applicate contro gli italiani ed i britannici che rientravano dal Belpaese. Questa mattina, la sospensione della misura sarà annunciato dal Ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps.

Lo stesso Shapps, pecificherà che la misura presa avrà valore solamente per l’Inghilterra e non per Scozia, Irlanda del Nord e Galles. Qui infatti saranno applicate regole diverse a partire da lunedì sei luglio, misure che saranno diverse rispetto a quelle prese per l’Inghilterra. L’esenzione della quarantena però riguarderà solamente l’Italia. Infatti per i turisti provenienti da altri paesi a rischio, come Brasile e Stati Uniti sarà ancora valido l’obbligo di quarantena.

Londra, stop quarantena per italiani: arriva l’obbligo di dichiarare dove risiederanno all’entrata nel paese

Ma il governo britannico non ha sospeso solamente la quarantena per coloro che vengono dal belpaese. Infatti chi arriverà in Inghilterra, prima di entrare dovrà specificare dove soggiornerà nei suoi giorni inglesi. Per coloro che transiteranno in paesi che non fanno parte nella lista delle esenzioni, sarà ancora obbligatorio rispettare i 15 giorni di quarantena.

Così Shapps ha garantito che per ora la misura sarà applicata solamente in Inghilterra. Infatti Scozia, Irlanda del Nord e Galles, che hanno tassi di contagio inferiori, si sarebbero opposti alla libera circolazione di turisti e lavoratori provenienti da altri paesi.

Così gli italiani che voleranno oltre-Manica saranno obbligati a rispettare la quarantena solamente se approderanno in questi tre paesi. In giornata, la stessa Gran Bretagna fornirà ulteriori dettagli sul provvedimento preso.

L.P.

