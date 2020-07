Non c’è pace in casa Barcellona, con la leggenda, Leo Messi pronta a dire addio. L’argentino ha infatti interrotto le trattative oer il rinnovo.

Un contratto in scadenza nel 2021 e delle trattative interrotte bruscamente, è questa la situazione del rapporto tra il Barcellona e Leo Messi. La leggenda del calcio mondiale, adesso sembrerebbe pronto per dire addio ai blaugrana al termine del contratto. Piove sul bagnato per i catalani, che anche in campionato stanno perdendo colpi ed adesso sono a quattro punti di distanza dal Real Madrid capolista.

Al termine della Liga mancano solamente cinque partite eppure non si respira un aria buon all’ombra del Camp Nou. Infatti il caso messi non è l’unico in casa blaugrana. Già nei giorni scorsi era scoppiato il caso Griezmann, con il francese campione del mondo pronto ad abbandonare la società catalana. Il Barça adesso deve vedersela anche con i mal di pancia di sua maestà. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mete pre ferite della “Pulce“.

Barcellona, caso Messi: le possibili destinazioni

All’esplosione della notizia sono tornati a sognare i tifosi dell’Inter. Infatti, in passato si era parlato di un sogno Messi per la dirigenza nerazzurra. Adesso il sogno potrebbe diventare realtà, con l’argentino che in Serie A ritroverebbe la sfida con il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo. Sarebbe un vero e proprio colpaccio per la Serie A avere due campioni come Messi e Ronaldo nel proprio campionato.

Ma l’Inter non è l’unica pronta a corteggiare Messi. Infatti sarebbero sempre più pressanti le sirene inglesi, con la Pulce in direzione Manchester, sponda City. Così Messi approderebbe nel campionato più competitivo al mondo, ma soprattutto ritroverebbe Josep Guardiola, il maestro del tiki taka.

L’ultima voce di mercato, quella più romantica, vedrebbe un ritorno in Argentina del campione, destinazione Newell’s Old Boys. La società di Rosario, infatti, sogna un clamoroso ritorno in patria di Messi e negli ultimi giorni ha cercato addirittura di corteggiare i genitori del campione. Già in passato la societù rossonera riuscì a riportare in patria Diego Armando Maradona, chissà che non riesca nuovamente nel colpaccio con Leo Messi.

L.P.

