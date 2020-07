Per la serie ricette dolci, i Marshmallow: una preparazione semplicissima che ci permette di gustarci i famosissimi dolcetti americani.

I Marshmallow sono ormai diventati famosissimi grazie al loro inconfondibile gusto e alla comodità di poterli avere sempre con sé. La preparazione di questo tipico dolcetto americano è molto semplice e, con pochi e veloci passaggi, possiamo gustarci una prelibatezza. Vediamo come prepararli insieme.

Marshmallow: gli ingredienti

Acqua: 85 g più altri 80 g

Gelatina in fogli: 17 g

Glucosio: 90 g

Zucchero: 220 g

Albumi: 100 g

Amido di mais: 80 g

Zucchero a velo: 120 g

Ricette dolci: la preparazione dei Marshmallow

Iniziamo la preparazione dei Marshmallow mettendo in ammollo la colla di pesce in una ciotola, con 85 grammi di acqua fredda. Lasciamola per dieci minuti circa. Intanto versiamo gli altri 80 grammi di acqua in un pentolino, con l’aggiunta dello zucchero e del glucosio liquido. Accendiamo il fuoco e lasciamo scaldare. Se abbiamo un termometro da cucina, assicuriamoci che il composto raggiunga i 116 gradi.

Intanto montiamo gli albumi a neve. Quando il liquido avrà raggiunto la temperatura versiamolo negli albumi e continuiamo a montare. Ora prendiamo la colla di pesce che si è idratata nell’acqua e versiamola in un pentolino. La fiamma dovrà essere bassa. Non appena la gelatina sarà sciolta, versiamola nella planetaria con gli albumi e continuiamo a girare.

Siamo pronti per inserire il tutto in una teglia: cospargiamo la teglia di zucchero a velo e amido di mais (setacciati insieme). Creiamo dunque uno strato e versiamoci sopra la meringa appena formata con gli albumi e gli altri ingredienti.

Lasciamo riposare la meringa, a temperatura ambiente, per circa 12 ore, trascorse le quali, la tireremo fuori, capovolgendola su un piano di lavoro. Spolveriamo sopra il nostro composto ancora lo zucchero a velo e l’amido setacciati insieme e tagliamo i nostri Marshmallow della grandezza desiderata.

Dopo averli tagliati, mettiamoli ancora, uno ad uno, nella restante parte di amido e zucchero. Passiamoli in un setaccio per eliminare la parte in eccesso e siamo pronti per gustarci i nostri Marshmallow.

