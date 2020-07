Netflix, ecco lo schema di luglio: si parte col botto con una nuovissima commedia Made in Italy. Spazio poi a due super classici mondiali e si chiude con la seconda stagione di ‘The umbrella academy’ e l’esordio di ‘Via a vis: el oasis’

Ecco il programma di luglio di Nextflix. La piattaforma, come di consueto ogni 1 del mese, ha infatti presentato lo schema completo dei prossimi 30 giorni attraverso i propri canali social.

Netflix, ecco il programma di luglio

Si parte con un prodotto made in Italy: ‘Sotto il sole di Riccione’, la commedia di Enrico Vanzina prodotto proprio in questo 2020. C’è poi anche un classico indimenticabile disponibile già per la giornata odierna: la triologia di ‘Ritorno al futuro‘.

Disponibile da subito anche ‘Il Codice da Vinci’ e la quinta stagione di ‘Teen titans Go!’ tra le 13 uscite odierne. A metà del mese c’è spazio per ‘Gli infedeli’, via con la prima stagione di Cursed dal 17 e arriva ‘The Equalizer 2 – Senza perdono’ il 21.

Infine il 26 arriva un altro classico: ‘Il signore degli anelli – il ritorno del Re‘. Il mese si chiude poi con la seconda stagione di ‘The umbrella academy‘ e con la prima di ‘Via a vis: el oasis“.

