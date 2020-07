Amazon Prime Video si aggiorna a luglio con tantissime novità. Tra le più interessanti è l’arrivo della famosissima serie Sons of Anarchy sulla piattaforma streaming di Bezos.

Amazon Prime Video è il servizio di streaming messo a disposizione da Amazon per tutti i clienti Prime. Oltre alle spedizioni prioritarie e a qualche sconto speciale, per soli 36€ all’anno o 4,99€ al mese, i clienti ottengo accesso anche alla piattaforma streaming con la grande A. Da anni ormai Prime Video è sbarcata in Italia ed il numero di utenti che ogni giorno ne usufruiscono sta aumentando di giorno in giorno.

Tutto a vantaggio della competitività che la piattaforma può avere, andando a scontrarsi con Netflix per la creazione di contenuti sempre più interessanti e stuzzicanti. Il tutto per il bene del consumatore, che così potrà avere ad un costo relativamente basso un’enorme scelta dinanzi a sé. Prime Video si aggiorno per il mese di luglio, ecco tutti i nuovi titoli che saranno presto disponibili. Come al solito ci sono delle novità davvero molto succose, con parecchi film e serie Tv interessanti.

Amazon Prime Video, le novità di luglio: arriva Sons of Anarchy

FILM

Fast & Furious , tutti i 7 film (1 luglio)

, tutti i 7 film (1 luglio) L’Altra Donna del Re (1 luglio)

Shakespeare in Love (1 luglio)

(1 luglio) First Man (3 luglio)

18 Regali (6 luglio)

Ben Is Back (9 luglio)

Favolacce (10 luglio)

(10 luglio) Unravelling Athena (13 luglio)

Il Grinch (20 luglio)

1917 (23 luglio)

(23 luglio) The Rhythm Section (23 luglio)

Macchine mortali (27 luglio)

(27 luglio) Vengo anch’io (27 luglio)

SERIE TV

Modern Family – decima stagione (1 luglio)

American Horror Story – 5 stagioni (1 luglio)

– 5 stagioni (1 luglio) Glee – 6 stagioni (1 luglio)

Mad Men – 7 stagioni (3 luglio)

– 7 stagioni (3 luglio) Criminal Minds: Suspect Behavior – prima stagione (6 luglio)

X-Files – 10 stagioni (7 luglio)

– 10 stagioni (7 luglio) The Fix – la prima stagione (13 luglio)

Sons of Anarchy – 7 stagioni (15 luglio)

– 7 stagioni (15 luglio) Pirata & Capitano – la prima stagione (15 luglio)

