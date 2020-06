Meloni sicura: il Governo Conte sta per cadere. Il leader di Forza Italia traccia infatti uno scenario caotico in vista di ottobre con una maggioranza in Senato che non ci sarebbe più.

L’attuale Governo ad ottobre cadrà. Ne è sicura Giorgia Meloni, leader di Forza Italia, intervistata quest’oggi da La Repubblica oggi in edicola. Lo immagina, lo spera ma assicura che ci siano anche delle prove tangibili a tal proposito.

Secondo la Meloni, infatti, il Premier Giuseppe Conte sta per perdere la maggioranza in Senato: “Questo governo deve andare a casa per la sua fragilità politica, prima ancora che numerica. Sì, penso proprio che andranno sotto, al Senato”.

Meloni sicura: “Il Governo Conte sta per cadere”

Opposizione che nel frattempo è pronta a tornare in piazza dopo quanto già fatto lo scorso 2 giugno, giorno speciale scelto non a caso: “Il giorno della Festa della Repubblica chiedevamo al governo che dimostrasse quella serietà e responsabilità necessarie alla ripresa economica. Torniamo in piazza perché è trascorso un mese e le cose sono andate solo a peggiorare”.

Ma ci sono state non poche polemiche per la circostanza, dato l’assembramento creato nell’occasione in piena emergenza coronavirus: “Le mascherine non possono diventare un bavaglio. Saremo responsabili e distanziati, stiano certi”, assicura la Meloni.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, sfratti bloccati fino al 31 dicembre 2020: arriva il decreto

La quale, poi, non perde occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa su tale argomento. Ovvero i tanti altri assembramenti creati per altre motivazioni: “Ma abbiamo assistito a ben altri assembramenti, dal 25 aprile alla piazza in ricordo di George Floyd fino all’inaugurazione del ponte di Genova. Ma le critiche vengono mosse, guarda caso, solo quando qualcuno manifesta contro il governo”.