Tragica storia a Lecco, due bambini di 6 e 12 anni sono stati uccisi. Tutti i sospetti sono rivolti al padre

Una storia che può nascondere del terribile. A Margno, in un paesino in provincia di Lecco sono stati uccisi due bambini: un maschio e una femmina di 6 e 12 anni. I due corpicini sono stati ritrovati in un condominio vicino alla locale funivia montana, dove la famiglia era in villeggiatura.

Secondo prime indiscrezioni, tutto lascia pensare che sia stato il padre a strangolare le due piccole vittime. Il folle gesto sarebbe stato commesso per un’insopportabile separazione tra il padre e la madre. Dovrebbe essere stata proprio quest’ultima a trovare il corpo dei due bambini riversi al suolo. Le indagini sono in corso, sul posto sono accorsi Carabinieri e le autorità locali.

Lecco, bambini uccisi: ipotesi suicidio

Stando a quanto riportato dai maggiori siti d’informazione online, si sta sviluppando un’ipotesi suicidio. Intanto che i Carabinieri e le forze dell’ordine allertate sono alla ricerca del padre – presunto assassino dei due bambini – si pensa che quest’ultimo abbia commesso un ultimo gesto folle. Nulla esclude che l’uomo possa essersi tolto la vita dopo aver messo fine a quella dei suoi due figli.