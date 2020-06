Apple prosegue il percorso di minimalismo. Con iPhone 12 gli accessori basilari non saranno più inclusi nella confezione. Utenti colti di sorpresa.

Ci risiamo, Apple elimina cose. E come sempre la scelta fa discutere, anche se – nella maggior parte dei casi – la storia dà poi puntualmente ragione all’innovativa azienda di Cupertino. E’ successo con i floppy disk, poi con i cd e le schede sd, infine con con l’ingresso per le cuffie sugli i iPhone.

In questo caso però è diverso, ad essere ridimensionata infatti è la dotazione di accessori che da sempre accompagna gli smartphone.

iPhone 12, accessori non inclusi: addio a caricabatterie ed auricolari

A svanire dalla confezione del nuovo iPhone 12 saranno gli auricolari e il caricabatterie, storicamente due accessori che hanno sempre accompagnato gli utenti durante l’unboxing dei nuovi modelli di melafonino. A rivelarlo è MacRumors, che cita un report della banca inglese Barclays che di fatto conferma le indiscrezioni già diffuse in passato dall’analista Ming-Chi Kuo. Sparisce così quel concetto di “chiavi in mano”, ossia la possibilità di avere il nuovo smartphone pienamente operativo non appena usciti dal negozio.

I motivi di questa scelta sono diversi, sicuramente di natura commerciale ma anche con un occhio rivolto all’ambiente. Secondo le ricerche effettuate infatti sempre meno persone utilizzano auricolari tradizionali sull’iPhone, sul quale già da tempo è stato eliminato l’ingresso fisico per il jack audio. Gli auricolari in dotazione finora infatti utilizzavano la stessa porta impiegata per ricaricare la batteria, rendendo dunque impossibile l’operazione senza ricorrere ad un ulteriore adattatore.

Il nuovo iPhone 12 in vendita tra i 649 e 1399 dollari

Apple ovviamente ha anche interesse a dirottare i suoi clienti verso gli AirPods, gli auricolari wireless disponibili anche nella versione Pro. Per quanto concerne il caricabatterie i motivi potrebbero essere anche ecologici: tutti quanti infatti dispongono mediamente di caricabatterie compatibili, spesso ricevuti in dotazione con modelli di iPhone precedenti o comunque utilizzabili con il cavetto che comunque accompagnerà il nuovo modello.

Tutto ciò porterà inevitabilmente a un aumento dei già elevati prezzi del nuovo iPhone, ipotizzato tra i 649 e i 1399 dollari, qualora si rendesse necessario l’acquisto degli accessori. Per un caricabatterie ufficiale Apple ad esempio i prezzi vanno dai 25 ai 55 euro, mentre il modello di AirPods è in vendita a partire da 179 euro.

