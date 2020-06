Un restauro fallito in Spagna ha reso irriconoscibile un altro famoso dipinto.

Questa volta, il restauro ha trasformato un dipinto della Vergine Maria più simile all’autoritratto sbilenco di una scuola materna. Il dipinto era una copia di “L’Immacolata Concezione di El Escorial”, della Vergine Maria, una delle famose serie dell’artista spagnolo del 17° secolo, Bartolomé Esteban Murillo.

La versione originale di Murillo è appesa al Museo del Prado a Madrid, e probabilmente anche questa copia sarà di Murillo, secondo una dichiarazione dell’Associazione dei Conservatori-Restauratori (ACRE) della Spagna. ACRE è un gruppo di patrocinio che ha reso pubblica l’opera pasticciata come parte di uno sforzo per cambiare le regole relative al restauro di dipinti nel paese.

The original is on the left. The two attempts at "restoring" it are on the right. Ouch.

"Experts call for regulation after latest botched art restoration in Spain: Immaculate Conception painting by Murillo reportedly cleaned by furniture restorer."https://t.co/t3kAIZYnNS pic.twitter.com/m8Kabrt7Qu

— Mark Rees (@reviewwales) June 22, 2020