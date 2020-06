Scuola, la richiesta del ministro Azzolina al Governo: 1 miliardo di fondi. Servirebbero alla creazione di spazi aggiuntivi e al potenziamento dell’organico in vista di settembre

La scuola in Italia è pronta a ripartire dal mese di settembre e per far questo ha bisogno di nuovi fondi da stanziare. Oltre all’ampliamento degli spazi esistenti, per consentire di mantenere il giusto distanziamento e sociale e rispettare le misure sanitarie, occorrerà anche ampliare l’organico degli insegnanti per far fronte al probabile frazionamento delle classi. Partendo da queste considerazioni, secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’Ansa, Lucia Azzolina avrebbe chiesto un miliardo di fondi extra. Durante l’ultimo consiglio dei Ministri, la responsabile dell’istruzione, ha formulato al governo la proposta di ampliare il budget a disposizione per la ripresa post-estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Azzolina: “Dal 1 settembre scuole aperte per i recuperi”

Scuola, la richiesta del ministro Azzolina al Governo: 1 miliardo di fondi

Secondo le stesse fonti, la richiesta sarebbe stata approvata dalla maggioranza dei ministri presenti, consci del ruolo centrale che la scuola rivestirà nei prossimi mesi. La vera Fase 4, quel definitivo ritorno alla normalità, non può prescindere dal corretto funzionamento dell’istruzione. Tutti gli studenti dovranno poter partecipare alle lezioni senza riduzione di orario o bisogno di alternarsi. Una richiesta che tra l’altro arriva anche dai comitati come “Priorità alla Scuola” che stanno manifestando in diverse piazze italiane.

Un miliardo di fondi aggiuntivi secondo le intenzioni del ministro Azzolina dovrebbero servire proprio ad evitare tutti quegli aspetti che stanno alimentando le proteste dei sindacati e delle associazioni di docenti, genitori e studenti. Grazie ai finanziamenti dell’UE la cifra dovrebbe arrivare presto sul tavolo del Dicastero guidato dall’esponente dei 5 Stelle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rientro a suola: duro attacco di Salvini alla ministra Azzolina