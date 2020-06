Coronavirus, il dottor Franco Locatelli fa il punto della situazione. Intervistato dal Corriere della Sera, l’esperto spiega quali sono i rischi e le prospettive nel Bel Paese.

Contenuto a fatica l’incendio interno, ora il pericolosopuò giungere solo dall’esterno. Proprio come a inizio pandemia. Ma guai a distrarsi o a sottovalutare la minaccia. E’ questo quanto riferisce il dottor, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), intervistato dal Corriere della Sera.

“L’Italia è attualmente messa bene a parte alcuni focolai locali che comunque andavano messi in conto perché fanno parte della storia di un’epidemia”, riferisce il professore. Ma serve particolare attenzione soprattutto dall’estero adesso. Anche perché in molto posti, tipo Brasile o India, si registrano veri e propri tsunami di contagi.

Coronavirus, Locatelli fa il punto in Italia

Ed è proprio dal continente americano e asiatico che bisognerà ‘difendersi’. La situazione in Europa, infatti, è piuttosto contenuta: “Nel complesso – riferisce il dottor Locatelli – c’è sicuramente una netta e assai incoraggiante flessione dei contagi ma continuano a osservarsi episodi, più o meno rilevanti, che documentano come il virus circoli e possa creare improvvise riaccensioni epidemiche”

Basta poco per riaccendere un focolaio e innescare il meccanismo dello scorso gennaio. Ora il medico chiede uno sforzo soprattutto ai più giovani: “Non vanifichiamo il tutto con comportamenti poco responsabili, tipo la movida, che potrebbero compromettere il lavoro e i sacrifici compiuti”.

La buona notizia è che la seconda ondata, qualora arrivasse davvero, difficilmente sarà intensa come la precedente: “Se anche arrivasse non credo avrebbe le dimensioni della prima, anzi sarebbe altamente improbabile vivere un’esperienza paragonabile a quella di febbraio-aprile”.

Seconda ondata e vaccino

E sono anche diversi i motivi elencati dall’’onco-ematologo: “La maggiore capacità di intercettare i positivi, l’organizzazione degli ospedali, le norme di comportamento, la disponibilità di mascherine grazie al lavoro del commissario Arcuri. Più di questo contro un virus respiratorio non si può fare”.

Almeno finché non ci sarà il famoso vaccino: “Non c’è nessun motivo per guardarlo con diffidenza in quanto saranno vaccini passati attraverso controlli ineludibili mirati a provare la loro sicurezza”.

C’è un dato però che allarma Locatelli: “Piuttosto preoccupano i risultati di un sondaggio secondo il quale il 41% degli italiani non sarebbero convinti di aderire a programmi vaccinali. Dovremo impegnarci tutti per far comprendere quanto sia utile proteggersi”.

