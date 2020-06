Nuovo focolaio di coronavirus a Roma, dopo essere stati registrati 4 nuvovi positivi, chiusa la facoltà teologica dell’Istituto religioso Teresianum

Dopo i casi da coronavirus a Roma registrati alla Garbatella e a San Raffaele Pisana, un nuovo focolaio potrebbe essersi acceso in un istituto religioso. Nella capitale la lente di ingrandimento è puntata in piazza San Pancrazio, a pochi passi da Villa Doria Pamphilj, sede in questi giorni degli Stati Generali. Su tutto il territorio regionale l’epidemia da coronavirus sembra essere decisamente sotto controllo, basti pensare che nella giornata di domenica sono stati registrati 8 casi di persone positive al coronavirus, tutti concentrati a Roma. A preoccupare maggiormente sarebbe però il fatto che di questi positivi ben 4 sono stati rilevati all’interno dell’Istituto religioso Teresianum.

Il focolaio di coronavirus a Roma nell’Istituto religioso

L’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato ha fatto sapere che l’Istituto Teresianum al momento è stato posto sotto stretta sorveglianza sanitaria. L’assessore laziale ha fatto sapere che è stato richiesto al personale docente e ai seminaristi “la massima collaborazione e rispetto delle prescrizioni date dall’Asl“. Nel bollettino relativo ai dati dell’emergenza coronavirus diramato domenica 21 giugno, Alessio D’Amato ha riferito che ad essere risultati positivi al Covid-19 sarebbero tre seminaristi e un amministrativo dell’istituto. Al momento, e fino a nuove disposizioni, è stata predisposta la chiusura della Pontificia Facoltà Teologica Teresianum che ha sede nell’istituto.

