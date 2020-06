Zanardi, l’incidente potrebbe essere stato causato dall’uso dello smartphone. Sembra infatti che il campione paralimpico stesse filmando prima dell’impatto. Gli ultimi aggiornamenti.

Alex Zanardi, possibile svolta sul motivo dell’incidente. Lo riporta Il Messaggero oggi in edicola. Secondo quanto infatti svela il quotidiano, fatale sarebbe stato l’uso del cellulare da parte del campione paralimpico al momento della curva maledetta.

Il 53enne di Bologna – secondo quanto riportare – stava filmando quegli attimi di competizione con uno smartphone, una distrazione letale che l’avrebbe poi portato a uscire fuoripista e invadere la corsia opposta scontrandosi col mezzo pesante.

Zanardi, uso del cellulare prima dell’impatto?

Ci sarebbero due testimonianze a confermare tale la dinamica: la conferma di un testimone oculare, ovvero un ciclista che stava seguendo la corsa, e soprattutto il video di un cameraman. La responsabilità, dunque, sarebbe di Zanardi.

Secondo queste prove, l’ex pilota non si sarebbe accorto di aver invaso la corsia opposta. A quel punto, trovandosi di fronte al veicolo, avrebbe perso il controllo della sua handbike nel tentativo di frenare.

Potrebbe interessarti anche —–> Zanardi, il bollettino medico: la situazione neurologica resta grave

Proprio quest’oggi, intanto, è giunta la versione dell’autista coinvolto nel sinistro. “L’ho visto con i miei occhi sbandare e cadere. Ha come perso il controllo del mezzo. Prima ha invaso un po’ la mia corsia, poi è caduto a terra sbattendo la spalla sinistra”, ha raccontato l’uomo ai microfoni de La Repubblica.

La sterzata disperata c’è stata, ma non è stata sufficiente per evitare la collisione: “È stato un secondo, le ruote della sua handbike erano per aria. Ho provato ad allargarmi sulla destra rischiando di andare fuori strada, ma se non l’avessi fatto sarebbe stato un frontale. Con la coda dell’occhio l’ho visto sparire, ho temuto che fosse finito sotto le ruote”.

Leggi anche —–> Zanardi, il chirurgo: “Può morire, fracassate le ossa del volto”