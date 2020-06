Donald Trump ha parlato alla sua gente a Tulsa, per il primo comizio in vista delle elezioni 2020. Il tycoon afferma di aver salvato migliaia di vite.

Donald Trump ha messo in scena, nella giornata di ieri, il primo comizio elettorale in vista delle elezioni del 2020. Il 45esimo presidente americano ha scelto Tulsa, in Oklahoma, come città per presentarsi nuovamente dinanzi al popolo americano. Così davanti alla platea del Bok Center, l’imprenditore americano ha messo su un vero e proprio show. A deludere forse è stato proprio il pubblico per il tycoon, infatti, Trump si è presentato nel palazzetto di Tulsa semi-vuoto.

Nonostante la poca gente Trump ha iniziato il comizio annunciando ai suoi sostenitori: “Siete dei guerrieri“. Il presidente ha poi continuato il suo preambolo annunciando: “Grazie Oklahoma abbiamo ripreso la nostra campagna, abbiamo visto fake news in queste settimane, voi siete guerrieri, abbiamo un gruppo fantastico qui a Oklahoma. La maggioranza silenziosa è più forte che mai“.

Trump, al comizio a Tulsa il presidente si definisce il “Kung Flu”

Ma nonostante la poca affluenza di pubblico, si è assistito ad un Trump scatenato. Il presidente americano, con una battuta ad effetto, si è definito il “Kung Flu“. Infatti proprio parlando dell’emergenza sanitaria, il presidente si è auto-lodato affermando che ha salvato centinaia di migliaia di vite umane. Ma Trump ha provato anche ad ironizzare sull’epidemia, infatti il tycoon l’ha definita “la malattia con più nomi nella storia“.

Il primo scivolone balzato su tutte le prime pagine americane è quando il tycoon ha affermato di voler rallentare i controlli. Una misura a detta di Trump presa per rallentare la curva di contagio. Infatti subito dopo il comizio, la Casa Bianca è corsa ai ripari correggendo il tiro ed affermando: “E’ ovvio che l’abbia detto scherzando. Siamo molto orgogliosi dei 25 milioni di test fatti“.

Infine Trump non ha perso tempo ed ha lanciato alcune frecciatine ad il suo concorrente, Joe Biden. Il presidente ha infatti definito l’esponente democratico come un: “pupazzo della sinistra radicale“.

Ma davanti al Bok Center non sono mancati i contestatori, che hanno superato di gran lunga i presenti nel palazzetto dello sport. Infatti davanti al Bok Center hanno sfilato i componenti del movimento Black Lives Matter. Il movimento ha gridato i suoi slogan contro l’iniquità razziale, gli abusi della polizia, la repressione del dissenso.

Ma al termine della manifestazione pacifica ci sono stati attimi di tensione, con un gruppo di persone armate che ha cominciato a seguire i manifestanti.

L.P.

