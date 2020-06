Inter-Sampdoria 2-1: highlights, voti e tabellino del recupero per la 25esima giornata del campionato di Serie A appena terminato a San Siro.

Inter-Sampdoria 2-1, Antonio Conte ritrova la via della vittoria e si porta di nuovo in zona scudetto anche se non sarà facile. Come non è stata facile per la sua Inter che ha costruito tanto e tanto sprecato. Primo tempo a senso unico, con grande velocità di palla e pochi tocchi a creare superiorità numerica.



Sono nati così il vantaggio di Lukaku, dopo bel triangolo con Eriksen, e di Lautaro Martinez perfettamente servito da Candreva. Ma sono arrivate anche altre occasioni, sia prima che dopo. E quando ad inizio ripresa Lukaku ha sbagliato il più facile dei gol mentre Thorsby sull’altro fronte l’ha messa denttro, sono cominciato i sudori freddi.

Nell’altra partita di oggi, sempre recupero della 25esima di Serie A, l’Atalanta ha battuto 4-1 il Sassuolo. Questa la classifica aggiornata ora che tutte hanno giocato lo stesso numero di partite:

Juventus 63

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 54

Roma 45

Napoli 39

Verona 38

Parma 36

Milan 36

Bologna 34

Cagliari 32

Sassuolo 32

Fiorentina 30

Udinese 28

Torino 28

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce 25

Spal 18

Brescia 16

Inter-Sampdoria 2-1: tutti gli highlights, voti e tabellino

Di seguito tabellino, voti e highlights della gara della 25esima giornata di Serie A, Inter-Sampdoria

MARCATORI: 10′ Lukaku (I), 32′ Lautaro Martinez (I), 52′ Thorsby (S)

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar, de Vrij 6, Bastoni 6; Candreva 7 (72′ Moses sv), Gagliardini 5.5, Barella 6, Young 6.5 (72′ Biraghi sv); Eriksen 7 (77′ B. Valero sv); Lukaku 6.5, Lautaro Martinez 6 (82′ Sanchez sv). All.: Conte 6.5.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 6, Bereszynski 6, Colley 6.5, Yoshida 5.5, Murru 5.5; Thorsby 6.5, Linetty 6 (80′ R. Vieira sv), Bertolacci 6 (80′ Askildsen sv), Jankto 5.5 (68′ Depaoli 6); Ramirez 5 (68′ Leris 6); La Gumina 5 (75′ Bonazzoli sv). All.: Ranieri 6.

AMMONITI: Bertolacci (S), Lautaro Martinez (I). B. Valero (I), Gagliardini (I)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Inter-Sampdoria >>>