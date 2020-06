Arrivano i saldi estivi 2020: due regioni hano deciso di anticipare la data scelta per l’inizio, quella del 1° agosto, e inizieranno un mese prima

Saldi estivi 2020: l’ultima riunione della Conferenza delle regioni ha fissato una data uguale per tutti, il 1° agosto, per dare il via alle svendite. Ma c’è già chi ha derciso di smarcarsi e anticipare praticamente di un mese. In Calabria e Sicilia infatti i saldi inizieranno il 1° luglio.

In Calabria la decisione è stata presa dalla Giunta regionale nella riunione che si è svolta nei giorni scorsi. Con la stessa delibera, avanzata dal vicepresidente Nino Spirlì, è stato anche stabilito inoltre di confermare il termine del periodo dei saldi estivi a martedì 1° settembre. Secondo Spirlì non possiamo parlare dui ripresa se non aiutiamo imprese e i lavoratori. “Pertanto abbiamo deciso di anticipare l’apertura dei saldi estivi al primo luglio. Una scelta per sostenere quelle aziende particolarmente colpite dal blocco totale delle loro attività. Si tratta di un provvedimento per dare alle nostre piccole realtà economiche e produttive l’ossigeno per resistere al periodo di chiusura forzata”.

In Sicilia però la scelta dell’assessore delle Attività produttive, Mimmo Turano, è stata fortemente contestata. Il presidente di Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella,è duro: “In questo modo non si ridà dignità al lavoro dei commercianti che si troveranno con notevoli problemi nella gestione dei magazzini”. Inoltre la decisione in pratioca rinnega la svelta presa dalla Conferenza delle Regioni che aveva invitato tutti all’omogeneità nelle date.

Saldi estivi, nelle altre regioni italiane non cominceranno prima dell’1 agosto



In effetti, calendario alla mano, i saldi estivi 2020 dovevano cominicare il 4 luglio. Ma il lockdown e la chiusura forzata dei negozi, oltre che delle aziemde di moda, ha cambiato tutto. Alle regioni però è stata anche lasciata la possibilità di deliberare sulla sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali 30 giorni prima della data stabilita per i saldi. Quindi è possibile che nei negozi si troveranno prezzi ribassati già a partire da luglio.

Secondo i dati Istat, le vendite al dettaglio nel mese di aprile hanno subito un calo pari al 26% rispetto al mese precedente. I settori più colpiti sono stati quello dell’abbigliamento e della pelletteria, con un crollo delle vendite pari all’83,4%. Ma la decisione di posticipare l’inizo dei saldi è stata benedetta anche dalla Federazione moda Italia-Confcommercio che da tempo premeva per un cambio quasi epocale.

Spostare i saldi estivi alla fine dell’estate e non a metà, così come quelli invernali almeno a febbraio. Secondo un’indagine condotta su più di 4mila aziende in Italia, il 94% aveva espresso contrarietà sull’inizio dei saldi il 4 luglio 2020. La soluzione prediletta era quella di posticipare (per il 52%), seguita dalla sospensione dei saldi (29%).