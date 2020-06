L’Iss annuncia la presenza del Covid-19 in Italia già a dicembre. Per l’Istituto, il virus circolava nelle acque di scarico di Milano e Torino.

Tracce di virus in Italia già dal mese di dicembre. E’ questo l’annuncio dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità), secondo il quale c’erano tracce di Covid nella penisola già alla fine del 2019. Infatti per l’Istituto il Sars-Cov-2 si nascondeva nelle acque reflue di Torino e Milano già dal mese di dicembre .

A scoprire questa novità ci ha pensato uno studio in via di pubblicazione dello stesso Iss, realizzato su un campione delle acque di scarico proprio nei mesi precedenti. I campioni prelevati dall’Iss sono stati rilevati nei principali centri urbani di Torino e Milano, e sono stati utilizzati come spia della circolazione del virus tra la popolazione. Andiamo quindi a vedere la ricerca dell’istituto ed i dati riportati ad oggi.

Iss, Covid-19 presente in Italia da dicembre: la ricerca dell’Istituto

Così nei mesi scorsi, l’Iss ha preso in esame 40 campioni di acqua reflua, campioni raccolti tra ottobre 2019 e giugno 2019, confrontati con 24 campioni di controllo, che vanno da settembre 2018 – giugno 2019. I campioni tra 2018 e 2019, permettevano di escludere a prescindere la presenza del virus in Italia.

La scelta è stata spiegata da Giuseppina La Rosa del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute del Dipartimento di Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità. La Rosa, in merito allo studio ha affermato che dal 2007, la sua società conduce controlli sul campione del genere.

Poi sempre la Rosa ha continuato: “I risultati, confermati nei due diversi laboratori con due differenti metodiche, hanno evidenziato presenza di rna di Sars-Cov-2 nei campioni prelevati a Milano e Torino il 18 dicembre 2019 e a Bologna il 29 gennaio 2020“. Sempre la ricercatrice ha poi concluso: “Nelle stesse città sono stati trovati campioni positivi anche nei mesi successivi di gennaio e febbraio 2020. Mentre i campioni di ottobre e novembre 2019, come pure tutti i campioni di controllo, hanno dato esiti negativi“.

Così lo studio italiano ha confermato la presenza del virus nel paese già dal 2019. Studi simili sono stati condotti nelle acque reflue di Madrid e Parigi ed hanno portato allo stesso risultato.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Italiana, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24