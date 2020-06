A tre giorni dall’inizio del campionato di Serie B, un giocatore del Venezia risulta essere positivo

La società del Venezia ha comunicato di un giocatore positivo all’interno del club. Sul proprio sito ufficiale, infatti, la società ha comunicato: “Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stata rilevata in un calciatore positività al Covid 19“.

“L’intera squadra – si legge nel comunicato datato 15 giugno 2020 – per tale motivo oggi non ha effettuato la seduta di allenamento in programma e a partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti”.

Venezia, giocatore positivo: cosa si fa in questi casi

Teoricamente il protocollo che prevedeva la quarantena per l’intera squadra era stato archiviato per permettere la conclusione dei campionati, compreso quello di B. In realtà, il presidente de L.A.M.I.C.A. Enrico Castellacci, a Radio Punto Nuovo, ha fatto chiarezza sul caso. “Secondo le norme in essere, il giocatore è a casa sotto controllo dell’ASL e farà una quarantena di 14 giorni, tutti gli altri sono in ritiro fiduciario, in albergo. La norma ultima, quella di un ritiro fiduciario di soli 4 giorni con continui controlli, è validato o no? A quanto mi risulta, e potrei sbagliarmi, non è ancora stata validata. Emerge il protocollo che c’era e che c’è, quindi i giocatori dovrebbero stare in quarantena per 14 giorni. Devono validare la norma di cui si è parlato ultimamente, che sembrava un passo in avanti notevole, se non accade, nascono problemi seri”.

