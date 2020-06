Napoli-Juventus, le parole live di Maurizio Sarri in conferenza stampa. Sfida speciale per il tecnico dopo gli anni trascorsi in azzurro.

Napoli-Juventus, Maurizio Sarri parla in conferenza stampa per la finalissima di Coppa Italia di domani. Sarà una sfida speciale per il tecnico bianconero, considerando i tre anni intensi vissuti all’ombra del Vesuvio.

Ieri ci ha pensato il presidente Aurelio De Laurentiis a infiammare un big match già piuttosto bollente. In un’intervista al Corriere dello Sport, infatti, il patron partenopeo non ha perso occasione per lanciare una nuova bordata al suo vecchio mister.

Ecco le sue parole: “Nemesi storica. Mi fece incazzare con la scusa volgare dei soldi, mi costrinse a cambiare, e aveva ancora due anni di contratto. Mi portò fino al giorno che precedette l’ultima partita creando disturbo e incertezza alla società”.

Napoli-Juventus, le parole di Sarri

Ma non è arrivata una replica da parte del tecnico. Il mister, piuttosto, ha replicato su un altro aspetto: “Mi girano leggermente i coglioni quando dicono che in Italia non abbia vinto niente. Ho fatto 8 promozioni da una categoria all’altra e le ho fatte tutte sul campo. Non ho saltato una categoria”.

Non ci saranno spazi ai sentimenti come assicurato da Sarri: “Penso solo alla finale. Del resto non me ne importa niente, nemmeno del Napoli. Sono concentrato su noi stessi e spero che la squadra abbia la giusta determinazione per vincere”.

Guarda il video per rivedere la chiacchierata con i giornalisti.