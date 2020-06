Covid-19, il direttore scientifico dello Spallanzani mette in guardia tutti: ecco quanto ammesso in queste ore da Giuseppe Ippolito.

L’emergenza Coronavirus in Italia continua a mietere vittime, ma i dati degli ultimi giorni sono particolarmente confortanti in vista del futuro. I cittadini, però, non devono assolutamente abbassare la guardia e sono chiamati a rispettare distanziamento sociale e ad evitare assembramenti per evitare una seconda ondata. Ne è convinto il direttore scientifico dell’Ospedale ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma, Giuseppe Ippolito: “Il virus circola ancora e basta davvero molto poco perché l’epidemia riparta“.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, cresce la paura a Roma: positivi anche 2 tecnici RAI

Covid-19, l’analisi di Giuseppe Ippolito

Ippolito, poi, continua: “Tutti noi dobbiamo assolutamente continuare a fare quello che già stiamo facendo, ovvero mantenere misure di distanziamento. L’attenzione deve rimanere massima, un piccolissimo errore adesso rischierebbe infatti di mandare in frantumi il lavoro fatto fin qui“. Dichiarazioni importanti che, dunque, hanno l’obiettivo di invogliare la gente a non abbassare la guardia in vista delle prossime settimane. Il numero di contagi e morti continua a calare e, dunque, bisogna continuare di questo passo per evitare spiacevoli sorprese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Vaccino Coronavirus, al via la produzione da parte di AstraZeneca

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24