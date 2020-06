Si è spento all’età di 84 anni il celebre cantante gallese Ricky Valance. L’artista fu autore della famosa hit “Tell Laura I Love Her”.

Lutto nel mondo della musica, infatti, nella giornata di ieri si è spento il cantante gallese Ricky Valance. L’artista fu il primo gallese a finire in cima alle classifiche britanniche, grazie al celebre brano “Tell Laura I Love Her” del 1960. Il brano fu inciso poco prima del ’60 dal cantante americano Ray Peterson, e successivamente fu addirittura fatta una cover italiana dall’Italiano Michele che appunto la intitolò “Dite a Laura che la amo“.

A riportare la morte di Valance ci ha pensato proprio il suo management, che hanno riferito ai media britannici l’accaduto. Il cantante oramai da qualche mese era ricoverato in ospedale per una grave malattia, ed inoltre da qualche anno soffriva di demenza senile. Andiamo a ripercorrere la carriera del cantante gallese, andando ad analizzare il testo della sua hit.

Ricky Valance, il cantante si spegne ad 84 anni: la carriera

David Spencer, in arte Ricky Valance, è forse una delle figure più importanti dell’intero Galles. Infatti, Ricky portò per la prima volta il paese in cima alle classifiche del Regno Unito, un vero e proprio successo raggiunto grazie all’intramontabile hit “Tell Laura I Love her“. La canzone in origine era americana, incisa nello stesso anno dallo statunitense Ray Peterson. Con la cover di Valance, la canzone ben presto raggiunge la vetta in ben 14 nazioni differenti ed ha venduto ben 7 milioni di copie.

La canzone narra la storia di un ragazzo di nome Tommy, disperatamente innamorato appunto di una ragazza di nome Laura. Così Tommy decide di partecipare ad una gara automobilistica. Purtroppo il ragazzo muore durante la gara stessa, in seguito ad un incidente. Le sue ultime parole, prima di lasciare il mondo, saranno proprio “Dite a Laura che la amo“.

Negli anni sono diversi gli artisti che hanno omaggiato Valance cantando la canzone, tra cui troviamo: Marilyn Michaels, Skeeter Davis e Laura Lee.

