Nubi nere e palazzi evacuati, grave incendio al Ministero del Lavoro

Si è sviluppato nelle ultime ore un grosso incendio al Ministero del Lavoro in via Flavia a Roma. Intensa nube nera e palazzi evacuati nel circondario, tutta la zona è transennata. I Vigili del Fuoco sono accorsi sul posto per domare le fiamme che hanno improvvisamente avvolto l’edificio.

Due le autoscale coinvolte per mettere a bada l’incendio che sembra di importante portata. Sul posto è arrivata in soccorso anche la Polizia di Stato, Polizia locale e Carabinieri per gestire il traffico e verificare i danni. Attualmente è impossibile accedere da via XX Settembre e via Flavia sia in macchina che a piedi.

Incendio Ministero del Lavoro: la situazione

Stando a prime indiscrezioni sull’incendio divampato all’interno del Ministero del Lavoro, a prendere fuoco sarebbero stati tetto e sottotetto. La zona è stata dunque interamente evacuata per il rischio crollo. L’allarme è partito alle 17:10 dal custode dell’edificio che si è reso conto delle fiamme e dell’intenso fumo.

Al momento i Vigili del Fuoco non hanno dato notizie su eventuali coinvolti, né feriti né morti. Con ogni probabilità, l’edificio è stato evacuato in fretta a tal punto da non creare danni a persone e di permettere il pronto intervento dei pompieri.