Covid-19 OMS ha fatto il punto della situazione sulla questione vaccino, sottolineando come la cosa potrebbe essere più complicata di quanto si pensi.

Il COVID-19 fa molta meno paura oggi in Italia, dato che senza dubbio la fase più critica è già alle spalle. Guai a sottovalutare il pericolo, certo, anche perché ci sono delle zone che sono ancora fortemente interessate dalla pandemia. Nell’Italia del Nord gli infetti aumentano e le persone muoiono ogni giorno. Nel resto d’Europa la situazione non è ancora stabile e gli Stati Uniti d’America sono in piena emergenza sanitaria. Per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di fare una riunione e di riflettere sulla situazione, che non è assolutamente delle più semplici.

LEGGI ANCHE —> Covid-19 a Roma, in costante aumento casi nel focolaio del San Raffaele

Covid-19, OMS: “Non è certo che troveremo un vaccino, conviviamoci”

Proprio per questo tutto il mondo è unito in uno sforzo esasperante per creare un vaccino. Uno sforzo che però, a dirla tutta, è contemporaneo ma non congiunto, cosa che dovrebbe spingerci a riflettere. Forse anche per questo il responsabile delle emergenze dell’OMS, Mike Ryan, ha parlato con un po’ di scetticismo riflettendo sulla sviluppo del vaccino. “Dobbiamo imparare a convivere col virus. Speriamo di trovare un vaccino efficace, ma non è garantito che questo accada“, ha sostenuto il membro dell’OMS.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, Gallera: “In Lombardia positivi il 25% dei test”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24