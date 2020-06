Vaccino coronavirus, l’Italia sarà in prima fila e la produzione potrebbe avvenire prima del previsto. Ecco quanto riferito da Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza.

Vaccino coronavirus, l’Italia sarà tra i paesi leader per il rimedio anti-pandemia. Lo assicura Walter Ricciardi, membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consigliere del ministro Roberto Speranza, intervenuto ai microfoni di Rai 3.

Vaccino coronavirus, l’annuncio di Ricciardi

L’Europa, riferisce l’esperto durante la trasmissione ‘Agorà’, è molto più avanti degli Stati Uniti per quanto riguarda tale traguardo. “E ci stiamo organizzando – assicura – affinché una parte sostanziale venga prodotta in Italia”.

In pole position, in particolare, ci sarebbe in particolare il connubio tra l’università di Oxford e un’azienda di Pomezia. Gli studi in atto, infatti, “sono in una fase di sviluppo molto più avanzata rispetto all’altro”. Tanto da indurre a un discreto ottimismo anche sui tempi: “Se tutto andrà bene – riferisce Ricciardi – potremmo avere le prime dosi tra l’autunno e l’inverno, e ce ne sarebbero naturalmente anche per gli italiani”.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, seconda ondata in arrivo? Parlano gli esperti

Nel frattempo guai a sottovalutare la minaccia. Anche perché questa, riferisce l’esperto, non si è ridimensionata come qualcuno sostiene: “Non abbiamo motivi di pensare che il virus si sia indebolito. Più verosimilmente hanno funzionato il distanziamento sociale e le varie misure attuate, ma non c’è stata alcuna mutazione per quanto riguarda nello specifico il Covid-19”.

La dimostrazione, sottolinea Ricciardi, sarebbe nei numeri terribili che continuano ad arrivare da ogni parte del mondo. Tipo Stati Uniti e Brasile. “Nelle altre parti del pianeta – riferisce appunto – la pandemia sta producendo lo stesso numero di morti che abbiamo visto a Bergamo e non solo”. L’incubo, dunque, finirà solo e unicamente col vaccino.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24