Cinema, esercenti in rivolta malgrado la riapertura del prossimo 15 giugno. Nel mirino c’è il protocollo ritenuto ‘incomprensibile’. Ecco perché.

I cinema a breve riapriranno, ma gli esercenti protestano a gran voce. Nel mirino dell’associazione c’è infatti il protocollo ordinato in vista del 15 giugno, con una decisione in particolare che ha spinto l’associazione a mostrare tutto il proprio malcontento.

Cinema, gli esercenti protestano contro il protocollo

“Sicuramente sono stati fatti passi avanti con la deroga al distanziamento interpersonale per la visione con i propri familiari – si legge nel comunicato – , ma il permanere dell’obbligo dell’uso della mascherina anche dopo aver preso posto in sala rimane incomprensibile”, tuona l’Anec, l’associazione degli esercenti cinematografici.

Nelle indicazioni per la ripartenza c’è appunto anche lo strumento sanitario come condizione d’obbligo. Oltre a una capienza ovviamente limitata con distanziamento tra file e posti, c’è pure l’uso della mascherina tra le linee guida. Una decisione, questa, che ha mandato su tutte le furie chi lavora nelle sale cinematografiche.

Ecco quanto si legge: “Il permanere dell’obbligo di indossare la mascherina all’interno della sala durante tutta la visione del film – si legge ancora – non permette la ripartenza, compromettendo l’esperienza cinematografica del pubblico e minando uno dei cardini chiave dell’economia delle sale cinematografiche”.

Così, nonostante il via libera, molti cinema “rimarranno chiusi, in queste condizioni”. Più che una protesta sarà una conseguenza: “Il settore è pronto a ripartire, ma senza la presa di coscienza che questi protocolli pongono le sale cinematografiche in una condizione penalizzante, non sarà possibile riaprire”.