E’ morta Bonnie Pointer: la cantante americana aveva 69 anni. Fatale un arresto cardiaco nella sua villa di Los Angeles

La cantante Bonnie Pointer, meglio conosciuta come membro del gruppo vincitore del Grammy The Pointer Sisters, è morta all’età di 69 anni, nella sua Los Angeles.

A riportarne il decesso nella mattinata di lunedì stata la sorella e collega cantante, Anita. Non sono stati rivelati altri particolari sulla morte se non che si è trattato di un arresto cardiaco.

In una dichiarazione all’agenzia di stampa PA, Anita ha dichiarato: “È con grande tristezza che devo annunciare ai fan di The Pointer Sisters che mia sorella Bonnie è morta questa mattina.

“La nostra famiglia è devastata, a nome dei miei fratelli e io e l’intera famiglia Pointer, chiediamo le tue preghiere in questo momento”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lutto nel mondo della musica: morto Chris Trousdale

Bonnie ha contribuito in maniera incredibile al successo delle Pointer Sisters negli anni ’70. Il loro singolo Fairytale nel 1974, scritto proprio da lei, è arrivato addirittura a vincere un Grammy.

Dopo aver lasciato il gruppo nel 1977, Bonnie firmò con la Motown e iniziò una carriera solista di successo con tre album a cominciare da “Heaven Must Have Send You“. Negli anni successivi, è tornata a esibirsi con i restanti membri del gruppo ed è tornata con un album solista nel 2011. Ha anche interpretato se stessa nel film del 2010 “Road to Nowhere”.

“Bonnie era la mia migliore amica”, ha detto Anita in una nota. “Non abbiamo mai litigato in vita nostra. Mi manca già e so che la rivedrò un giorno“.

Gloria Gaynor ha anche reso omaggio alla cantante su Twitter. “Mi dispiace tanto per la morte di Bonnie Pointer delle Pointer Sisters“, ha scritto. “Le mie preghiere e sentite condoglianze vanno alla sua famiglia, amici e fan. Prego la pace per la sua famiglia e sono sicura che presto dolci ricordi di lei porteranno sorrisi ai loro volti prima di portare lacrime agli occhi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mory Kante è morto, non ha potuto curarsi a causa del Covid-19

So sorry to hear of the passing of Bonnie Pointer of the Pointer Sisters. My prayers & heartfelt condolences go out to her family, friends & fans. I pray peace for her family & that soon sweet memories of her will bring smiles to their faces before bringing tears to their eyes🙏🏾 pic.twitter.com/WTvZIo7xEu

— Gloria Gaynor (@gloriagaynor) June 8, 2020