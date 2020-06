L’indagine sui nuovi contagiati dal Coronavirus in Italia: si abbassa l’età media e migliorano le condizioni di salute dei pazienti rispetto alla prima fase

Dopo una prima fase di tremenda emergenza tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, in questo momento fortunatamente i contagi da Coronavirus in Italia stanno sensibilmente diminuendo. Questo è dovuto soprattutto alle misure di lockdown e di distanziamento sociale adottate, che hanno indebolito il Covid-19 e limitato la sua trasmissione. Il dato positivo non arriva soltanto dalla discesa di tamponi positivi, ma anche dal costante svuotamento degli ospedali e dei reparti di terapia intensiva. I dati in miglioramento che quotidianamente riportano le singole strutture sanitarie, sono state confermate dall’ultima indagine effettuata dall’Istituto Superiore della Sanità, nel report sull’identikit dei nuovi contagiati.

Coronavirus, l’identikit dei nuovi contagiati: età media più bassa e condizioni di salute meno gravi

Il nuovo report dell’Iss, coordinato dall’epidemiologo Patrizio Pezzotti, racconta innanzitutto di un’età media in diminuzione: 55 anni rispetto ai 60 che si registravano qualche settimana fa. Inoltre, essendoci meno infezioni, è più facile accedere ad un tampone anche per le persone meno sintomatiche. Il virus fa meno paura ora, perché mediamente si presentano casi non gravi, che raramente costringono al ricovero ospedaliero. Sono molti i virologi, a partire da Zangrillo e Bassetti, che hanno constatato come il Covid-19 praticamente non sia più visibile a livello clinico, ovvero che la positività non si trasforma ormai quasi più in malattia. Non è stato ancora certificato, però, se questo sia dovuto semplicemente ad una carica virale più bassa o se ci sia stata una mutazione genetica dell’agente patogeno.

Ma dove ci si infetta di più? Nella prima settimana di giugno è stato rilevato che il 5% dei contagi è avvenuto nelle Rsa, il 3% dagli operatori sanitari, il 10% dai test sierologici positivi ed il restante 82% in ambiti diversi dai precedenti. Il che vuol dire che la maggior parte appartengono ai contagi di tipo “famigliare“, infetti durante il lockdown.

