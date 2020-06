E’ un’invenzione della Bluex Matrix e si chiama Ag47-Mask, la mascherina in grado di rilevare sintomi da coronavirus

La Blue Matrix ha inventato un dispositivo che ha l’obiettivo di aiutare nella lotta al coronavirus. Stiamo parlando di una mascherina, chiamata AG 47 Mask, che sarebbe in grado di rilevare segnali di possibili sintomi da Covid-19 e poi inviarli a smartwatch o tablet. Gli stessi verrebbero inviati ad una piattaforma di telemedicina per avvertire tempestivamente il personale medico.

Quest’azienda è la stessa che ha costruito l’imbarcazione che gareggerà nel Solar Boat, la SunRazor01. Per creare la mascherina sono stati usati metodi altamente avanzati con una progettazione di derivazione aerospaziale. A collaborare, però, c’è stata anche la Marina Militare Italiana che ha messo a disposizione il laboratorio di misure elettriche dell’arsenale di Taranto e l’Arpa di Taranto.

Mascherina che rileva i sintomi da Covid-19, i dettagli

L’Ag47-Mask prende il nome dal simbolo e del numero chimico dell’argento. Ha un filtro che sfrutta questo preciso materiale e altri per le loro proprietà antibatteriche e antivirali e crea anche un sistema di disinfezione.

La tecnologia di cui supporta, permette rapide diagnosi di un’eventuale malattia e quindi c’è la possibilità di agire in modo tempestivo.

La mascherina non si lava, ma è ricaricabile. Il suo processo di sterilizzazione è elettro termico ed avviene dopo una carica in corrente di 30 minuti. Al momento, come spiegato dal team leader Ugo Bertelli ad AdnKronos, il prodotto è ancora un prototipo ma si spera di

