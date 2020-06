Australia: uno squalo di tre metri ha attaccato e ucciso un surfista. L’uomo, di sessant’anni, è morto nelle acque del New South Wales.

Australia: tragico epilogo di una giornata di Surf per un sessantenne, attaccato e ucciso da un enorme squalo bianco. Come riporta SKytg24, l’uomo stava praticando Surf nel New South Wales, nella costa orientale dell’Australia. Invano il soccorso di diversi uomini, che hanno cercato di salvarlo.

In base a quanto si apprende, l’uomo, del Queensland, è stato attaccato al largo della spiaggia Salt Beach, nei pressi di Kingscliff, distante circa 800 k da Sydney. Non c’è stato nulla da fare per l’uomo che inizialmente è stato accerchiato dall’enorme squalo e, successivamente, non ha avuto scampo.

La polizia del posto ha immediatamente chiuso la spiaggia per indagare sul caso. Infatti, come riporta la fonte, pur non essendo l’unico caso di attacco da parte di uno squalo, un episodio del genere non si verificava da almeno cinque anni.

Australia: migliaia di persone in piazza a Brisbane

Nel frattempo, continuano le proteste pacifiche per la morte dell’americano George Floyd. Come riporta Repubblica, infatti, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Brisbane, capitale del Queensland. La polizia, in base a quanto si apprende, ha stimato la presenza di circa 10 mila persone, molte delle quali con indosso mascherine e bandiere indigene. Le richieste, come leggiamo dalla fonte, si accentrano sulla fine del maltrattamento della polizia contro gli indigeni australiani.

La protesta è notevolmente visibile grazie ai numerosi post pubblicati su Twitter, come quello recentemente postato da Joshua Potash. Nel post, è possibile infatti vedere la fiumana di manifestanti presenti nelle strade australiane.