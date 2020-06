Piemonte: la Guardia di Finanza ha messo in piedi una maxi operazione per bloccare la corruzione nella sanità. Cinque le società coinvolte.

Piemonte: la sanità entra nel mirino della Guardia di Finanza che, con l’operazione “Molosso” sta indagando su cinque società. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, i reati ipotizzati dalla Gdf, sono “turbativa d’asta e corruzione”. Diciannove, in tutto, le persone coinvolte e indagate.

Come riporta la fonte, gli agenti della Finanza si sono recati in ospedali, Asl, aziende e abitazioni private, all’interno dei quali hanno sequestrato una serie di conti correnti riconducibili ai reati di corruzione. Secondo quanto si apprende, si trattava di “un malcostume diffuso”, caratterizzato principalmente da gare d’appalto truccate e ipotesi di attività legate alla corruzione.

Guardia di Finanza: operazione anti-corruzione sulla sanità in Piemonte

Come riporta Ansa, nella maxi operazione “Molosso” sono coinvolte in tutto diciannove persone e cinque società. La Guardia di Finanza ha ipotizzato seri danni al servizio sanitario nazionale, a vantaggio, invece, di una multinazionale che fornisce prodotti e apparecchiature mediche.

In particolare, a finire nel mirino degli agenti, sono alcuni appalti per la fornitura di camici, divise e attrezzatura per medici e operatori sanitari, il tutto a favore della multinazionale. Anche un coordinatore infermieristico, da quanto si apprende, è coinvolto nell’indagine, dal momento che la Guardia di Finanza ha individuato la sua sospetta corruzione.

In base a quanto riportato dalla fonte, il coordinatore in questione fa parte della commissione che appaltava prodotti e attrezzature chemioterapiche, in favore di una specifica società.

