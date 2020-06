Morte Floyd, le accuse della repubblicana Cynthia Brehm: “E’ stata solo una messa in scena per mettere in cattiva luce Donald Trump”

Il governatore del Texas Greg Abbott ha chiesto pubblicamente che il presidente del Partito repubblicano della contea di Bexar, Cynthia Brehm, si dimettesse giovedì, dopo aver definito la morte di George Floyd un evento organizzato per danneggiare la reputazione del presidente Donald Trump.

“Questi commenti sono disgustosi e non devono trovare posto nel Partito repubblicano o in un discorso pubblico“, ha dichiarato John Wittman, direttore delle comunicazioni del governatore. “Cynthia Brehm dovrebbe immediatamente dimettersi dalla carica di Presidente del Partito repubblicano della Contea di Bexar“.

Anche il senatore degli Stati Uniti John Cornyn ha condiviso l’opinione di Abbott sulla Brehm.

Morte Floyd, le accuse della Brehm: “E’ stata solo una messa in scena”

George Floyd, 46 anni, è morto la settimana scorsa dopo che l’ex poliziotto di Minneapolis Derek Chauvin è rimasto inginocchiato sul suo collo per diversi minuti, impedendogli di respirare. Chauvin è stato accusato di omicidio di secondo grado. Gli altri tre ufficiali presenti durante l’arresto – Thomas Lane, J. Kueng e Tou Thao – sono stati tutti accusati di favoreggiamento in omicidio di secondo grado.

La Brehm era finita nell’occhio del ciclone anche un paio di settimana fa, dopo aver espresso dei giudizi polemici sulla pandemia di Covid-19:

“E’ stato tutto creato dai democratici per screditare l’operato del presidente Trump. Toglietevi le mascherine ed esercitate i vostri diritti costituzionali”.

Il presidente del Partito repubblicano del Texas, James Dickey, ha chiesto le dimissioni immediate di Brehm mercoledì dopo aver letto il post di Facebook.

“La posizione di Cynthia Brehm riguardo alla tragica ingiustizia della morte di George Floyd non ha posto nel Partito repubblicano del Texas. Non possiamo rispettare le sue osservazioni caustiche. Sono fuori allineamento con le nostre credenze fondamentali e la nostra piattaforma. Ho contattato personalmente Cynthia Brehm e l’ho invitata a dimettersi immediatamente come presidente del Partito repubblicano della contea di Bexar“. Il post ovviamente è stato rimosso subito dopo, ma le dichiarazioni assurde restano.

