Coronavirus Germania, si registra un nuovo focolaio a Gottinga: si rischia altro lockdown nella città situata nella Bassa Sassonia.

Trema la Germania, dove in questi giorni si sta registrando un nuovo focolaio nella città di Gottinga, situata nella Bassa Sassonia. Lo riferisce in questi istanti la redazione di ‘Sky Tg24’, secondo cui tutto avrebbe avuto inizio in seguito ad alcune feste private e di recente sarebbero stati effettuati addirittura 600 tamponi in un palazzo, dove almeno 120 persone sarebbero risultate positive. Attenzione, dunque, alle prossime ore e ai nuovi aggiornamenti: in caso di aumento dei contagi, il sindaco Rolf-Georg Koehler potrebbe decidere di adottare nuove restrizioni.

