Maxi colpo della Polizia contro la ‘Ndrangheta a Verona. Infatti la Ddda ha compiuto 26 arresti per reati di corruzione, estorsione e droga.

Maxi operazione a Verona, dove la Polizia di Stato ha scovato un clan della Ndrangheta che aveva piantato le proprie radici in Veneto. Infatti qusta mattina, la Dda di Venezia ha compiuto degli arresti in una struttura di Verona riconducibile ad un clan di Isola Capo Rizzuto. Così sono state scovate delle radici della malavita organizzata calabrese anche in Veneto.

Secondo gli agenti della Dda, sarebbe stato sgominato una cosca del clan Arena-Nicoscia, nel crotonese. In seguito all’operazione la polizia ha preso ina rresto subito 17 persone, mentre sono state emesse ben 26 custodie cautelari. Le accuse che pendono sulla testa delle persone incriminate sono: associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, estorsione, traffico di droga e corruzione. Ma non solo, infatti gli arrestati sono accusati anche di turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di beni e fatture false.

‘Ndrangheta, sgominato clan a Verona: l’operazione della Dda

Dopo l’operazione della Dda di Venezia, sono quindi finiti in carcere ben 17 malviventi associati alla ‘Ndrangheta. Mentre le forze dell’ordine hanno disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 3 malviventi e 6 arresti domiciliari.

Un’operazione, quella della Dda, che ha le proprie radici nelle indagini partite tra il 2017 ed il 2018. Un gruppo di investigatori della prima divisione del Servizio Centrale Operativo (Sco) della Polizia e dai poliziotti delle squadre mobili di Verona e Venezia, hanno portato alla luce tutti i malaffare della ‘Ndrangheta nel territorio veneto.

Tutti i dettagli dell’operazione della Polizia veneta saranno resi noti durante la conferenza stampa di oggi, alle ore 11. La conferenza stampa avrà luogo nel Palazzo di Giustizia, in cui parteciperanno anche il Direttore centrale anticrimine e il direttore dello Sco.

L.P.

