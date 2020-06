Francia: la famiglia di Adama Traoré ha chiesto e ottenuto una nuova perizia medica sul giovane, morto nel 2016. Il 24enne è deceduto per asfissia.

Quello di Adama Traoré è diventato il “caso-simbolo” delle proteste francesi contro la violenza usata dalla polizia. Come riporta Tgcom24, infatti, la famiglia Traoré ha chiesto e ottenuto una nuova perizia medica sul giovane, morto nel 2016 durante il suo arresto. L’analisi attribuisce la morte del ragazzo a soffocamento.

Secondo i periti, infatti, la causa del decesso risale alla tecnica di immobilizzazione attraverso cui gli agenti hanno arrestato il giovane Adama. Quello che viene chiamato “placcaggio ventrale” è alla base del soffocamento del giovane. Come leggiamo dalla fonte, il caso Traoré è diventato a tutti gli effetti, l’emblema delle proteste francesi.

Francia, caso Adama Traoré: parla la sorella

“Quella a cui assistiamo oggi non è più la battaglia della famiglia Traoré, ma è la battaglia di tutti”. Questo il pensiero espresso recentemente dalla sorella maggiore di Adama, le cui parole sono state riportate da Tgcom24. La protesta francese contro le violenze adottate dagli agenti di polizia va, a tutti gli effetti, a legarsi con le recenti proteste americane.

Le parole della sorella di Adama vanno esprimono infatti un pensiero anche per George Floyd, il ragazzo morto recentemente in America a seguito dell’arresto: “Oggi, quando si lotta per Floyd, si lotta anche per Adama Traoré“.

Violenza e razzismo sono due temi molto caldi: sono migliaia le persone che si sono recate davanti al tribunale di Parigi per manifestare. Gli slogan sono indirizzati principalmente contro i gendarmi, ai quali si accusa di essere “violenti e razzisti”. A seguito delle numerose proteste, è intervenuto il prefetto Didier Lallement, sostenendo che la polizia non è né violenta, né razzista.

