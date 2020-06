Coronavirus, Germania: nuovo focolaio a Gottinga, dove nei giorni scorsi si sono tenute alcune feste private. Scatta l’allarme anche a Berlino, dove si è verificato un party sull’acqua con migliaia di persone.

Germania: nuovo focolaio di Coronavirus a Gottinga, dove nei giorni scorsi si sono tenute due feste private all’interno di uno “shisha bar”. Come riporta Il Fatto Quotidiano, nella celebre città universitaria sono stati registrati numerosi nuovi contagi, proprio a seguito di queste feste private, che hanno avuto luogo lo scorso week-end. In base a quanto si apprende, e persone contagiate alla festa dovrebbero appartenere, per la maggior parte a famiglie originarie di Gottinga. Per questo motivo le autorità hanno messo diverse persone, che hanno partecipato alla festa, in quarantena.

Le autorità del posto, al momento, si sono messe alla ricerca di tutti coloro che sono passati nei pressi dei locali nei giorni scorsi.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, la preoccupazione tedesca è scattata non solo a Gottinga, ma anche a Berlino. Nella capitale tedesca, infatti, nei giorni scorsi ha avuto luogo un mega party sull’acqua.

In base a quanto si apprende, migliaia di persone, che hanno partecipato alla festa, si sono ritrovate sui gommoni, ammassate e senza mascherine. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la festa era stata organizzata per dimostrare solidarietà ai club rimasti chiusi a causa del Coronavirus, ma ora a preoccupazione è alta, dal momento che la scena che si è vista è molto simile a quelle viste nei giorni scorsi negli Usa.

L’associazione che riunisce tutti i locali notturni del posto si è messa subito in moto per cercare di rintracciare i partecipanti alla festa e fargli evitare, di conseguenza, i contatti sociali, per almeno 14 giorni.

F.A.

