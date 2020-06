A causa di una svista di Google, la prima beta di Android 11 è disponibile su diversi smartphone Pixel: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

Da questa mattina, tantissimi utenti si sono svegliati trovando una strana notifica sul proprio Google Pixel: la possibilità di aggiornare lo smartphone ad Android 11. La prima beta del nuovo sistema operativo, che sarebbe dovuta uscire tra qualche settimana, è invece già disponibile.

Si tratta di una svista di Google, che però permette in anteprima di vedere quali saranno le principali novità che il sistema operativo rilascerà ufficialmente nei prossimi mesi per tutti gli smartphone Android. Non tutti possono scaricare la beta ovviamente, in quanto si tratta di un errore da parte di Google. Ma per i fortunati che hanno ricevuto la notifica, ecco tutte le novità in anteprima.

Android 11, tutte le novità del nuovo sistema operativo

Grazie di una svista di Google, abbiamo in anteprima alcune delle principali novità di Android 11, che arriveranno ufficialmente su tutti gli smartphone a partire dai prossimi mesi. Tra queste, balzano subito all’occhio i tre nuovi stili di icone per applicazioni: IconShapeVessel, IconShapeTaperedRect e IconShapePebble. Presente anche una nuova funzione “Power Menù”, raggiungibile sia dalle impostazioni che dalle scorciatoie.

Per i Google Pixel, inoltre, Android 11 offrirà un Pixel Launcher in grado di personalizzare i suggerimenti in base alle esigenze del singolo utente. Per chi ama ascoltare la musica dal proprio telefono, poi, ci sarà un media player all’interno dei quick toggle, in modo da cambiare canzone in qualsiasi momento. Pronta anche una nuova opzione per le cosiddette notifiche bolle, adesso attivabili e disattivabili velocemente tramite una scorciatoia.

